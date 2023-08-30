В Киеве обеспечат круглосуточный доступ к укрытиям в учебных заведениях

В среду, 30 августа, Рада обороны Киева принял решение о том, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что беспрепятственное пребывание граждан в укрытиях во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Заметим, в столице обновили карту укрытий. Она доступна на портале https://gis.kyivcity.gov.ua/shelter/ и в приложении Киев Цифровой.

Состояние укрытий: результаты проверок

Проверки убежищ по всей Украине начались после того, как в ночь на 1 июня у закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысяч укрытий к использованию готовы 77% из них.

Что касается столицы, то в правительстве информировали, что только 705 укрытий Киева (15%) оказались пригодными по своему состоянию без существенных замечаний. В то же время 2336 хранилищ (50%) признали технически пригодными, но было указано, что их нужно приводить в порядок. А 1614 укрытий (35%) были определены как непригодные.

После этих проверок были уволены , в частности, руководители Житомирской, Белоцерковской и Конотопской райадминистраций. В Киеве своих должностей остались председатели Деснянской и Святошинской РГА, временно исполняющие обязанности председателей Днепровской и Подольской РГА.

Кроме того, меру столицы Виталию Кличко, начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко и руководителям всех других районов Киева объявили выговоры.