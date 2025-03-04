Харківщина щомісяця фіксує щонайменше 800 нових випадків знищенного житла

Харківська область щомісяця вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна щонайменше 800 нових випадків, більшість з яких - це житлові приміщення. Область є другою в Україні за масштабами завданих руйнувань.

Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, Харківщина займає друге місце серед областей України за обсягом руйнувань. Російські війська завдали шкоди понад 42 тисячам об'єктів у регіоні. Проте регіон на першому місці за кількістю поданих заяв на компенсацію у рамках програми "єВідновлення" - станом на кінець лютого мешканці Харківщини подали більше ніж 60 тис. заяв на виплати. Майже 2,5 тис. заяв подано за останній місяць. З цієї кількості 48,1 тис. заяв стосуються компенсації за пошкоджене житло, а 12,6 тис. – за знищене.

“Харківська область - сумний лідер за кількістю поданих заяв на "єВідновлення" з травня 2023 року. Навіть по Донеччині цифри менші", - підсумувала нардепка.

Шуляк зазначила, що мешканці 12-поверхового будинку у центрі Харкова, який був зруйнований ворожим дроном 2 березня, внаслідок чого загинули троє людей, мають право на отримання компенсації за програмою "єВідновлення", для чого їм необхідно подати відповідні заяви.

Вона також підкреслила, що по Україні загальна кількість обʼєктів нерухомого майна, внесеного у відповідний реєстр, складає майже 260 тис. обʼєктів. Переважна більшість з них - житлові. Власникам такого житла держава погодила виплати на ремонти та купівлю нового житла на загальну суму в більше ніж 30 млрд гривень.

Компенсації за знищене житло для ВПО

В рамках програми "єВідновлення" 50 сімей ВПО вже придбали нове житло за житлові сертифікати, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів. На початку лютого на рахунки Мінрозвитку надійшли перші 4,3 мільярда гривень для подальшої оплати житлових сертифікатів. За результатами тижня роботи компенсацій – перші 50 сімей реалізували сертифікати, придбали нове житло. Це стало можливим завдяки рішенню уряду про перерозподіл 15 млрд гривень у межах програми "єВідновлення". За ці кошти 10 тисяч сімей зможуть отримати фінансову підтримку для купівлі нового житла.

Ще 2,5 тисячі – подали заявки на бронювання коштів, і зараз відбувається технічна частина, після якої люди зможуть оперативно придбати нові квартири або будинки. Загалом за останні два роки держава виплатила українцям 17,5 млрд грн компенсацій за пошкоджене та знищене житло — майже 90 тисяч родин отримали можливість відновити свої домівки.

Нагадаємо, Зеленський давав два тижні Кабінету Міністрів на створення програми підтримки ВПО. Також президент наголосив на співпраці з міжнародними партнерами у вирішенні житлових проблем для мільйонів ВПО.