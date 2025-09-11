Україна відкриває доступ до фінансування ЄІБ на понад 908 млн євро: на які проєкти спрямують кошти

Україна відкриває доступ до фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму понад 908 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Документ підписав віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Загальна сума гарантій ЄІБ в новому мандаті від Ukraine Investment Framework (UIF) — 2 млрд євро. Оновлена процедура значно прискорює доступ до фінансування, оскільки проєкти тепер консолідуються та затверджуються спільно.

Фінансування стало можливим завдяки інструменту Ukraine Facility, розробленому Європейським Союзом, який надає Україні окремі фінансові гарантії. Це забезпечує безперервну підтримку ключових інвестиційних проєктів.

Кошти будуть спрямовані на:

програму розвитку муніципальної інфраструктури;

проєкт модернізації української залізниці;

надзвичайну кредитну програму для відновлення України;

міський громадський транспорт;

міський громадський транспорт України ІІ;

транспортний зв'язок в Україні Фаза І;

енергоефективність громадських будівель; програму відновлення України.

Ця угода є важливим кроком до фінансової стабільності та відбудови країни. Вона дозволить ефективно відновлювати об'єкти та наблизить Україну до європейської інтеграції.

Нагадаємо, з 10 по 30 вересня 2025 року розпочався відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком.