ПРООН и ЕИБ выделяют более 9 млн евро на восстановление инфраструктуры в Украине

ПРООН и Европейский инвестиционный банк подписали новые соглашения по ускорению восстановления и модернизации социальной и критической инфраструктуры в Украине. Программы предусматривают ремонт школ, детских садов, больниц, коммунальных предприятий и систем отопления, а также техническую поддержку централизованного теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства общин и территорий.

Восстановление социальной и критической инфраструктуры

В Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка вице-президент Европейского инвестиционного банка Амбруаз Файоль и и.о. администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй подписали два новых соглашения, направленных на ускорение восстановления и модернизации социальной и критической инфраструктуры.

Церемония состоялась при участии президентки ЕИБ Нади Кальвиньо, премьер-министра Украины Юлии Свириденко и заместителя министра развития общин и территорий Марины Денисюк. Реализация программ координируется в тесном сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий.

Речь идет о восстановлении и модернизации более 500 объектов — школ, детских садов, больниц, коммунальных предприятий и систем отопления — более чем в 150 общинах по всей Украине. Особое значение имеет соглашение о централизованном теплоснабжении из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру.

Новые соглашения предусматривают техническую помощь на сумму более 9 млн евро от программы ЕИБ "EU for Ukraine" для реализации трех программ восстановления ЕИБ и программы централизованного теплоснабжения в Украине.

В последующие два года ПРООН будет оказывать оперативную поддержку во внедрении этих программ. Проекты будут реализовывать сообщества при финансовой поддержке ЕИБ, что позволит создать более устойчивые, эффективные и независимые системы отопления.

Напомним, в сентябре начался третий этап программы "Восстановления" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.