Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,82

48,65

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление Украины: государство профинансировало работы в рамках "Армии восстановления" на 2,7 млрд грн

строитель
"Армия восстановления" активно привлекает ВПЛ для выполнения работ. / Freepik

Проект "Армия восстановления" активно привлекает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и временно безработных к общественно полезным работам. С начала действия программы в 2022 году было выдано 308 тысяч направлений на работу. Финансирование этих работ составило 2,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

С начала текущего года выдано 92 тысяч таких направлений. Работникам за этот период уплачено 870 миллионов гривен.

Программа позволяет привлечь безработных к временным работам, пока карьерные советники ищут для них постоянное трудоустройство. Список работ включает восстановление критической инфраструктуры, помощь пострадавшим и строительство оборонительных сооружений.

В настоящее время работы активно проводятся в 19 областях Украины. Наибольшую популярность этот вид занятости пользуется в Харьковской, Донецкой, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Расширение списка работ

Большинство областей расширяют спектр задач. Теперь "Армия восстановления" включает:

  • юридическая и психологическая поддержка семей военнослужащих (в т.ч. погибших и пропавших без вести);
  • изготовление маскировочных сеток и окопных свечей, пошив адаптивной одежды, ремонт военной амуниции для ВСУ;
  • приготовление продуктовых наборов (сухпайков, батончиков, выпечки) для армии;
  • помощь населению (лицам с инвалидностью, детям, пожилым гражданам).

Например, на Черниговщине только через две недели этого месяца службой занятости выдано 555 направлений на плетение маскировочных сеток. Это составляет более половины общего количества работ "Армии восстановления" в регионе.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо обратиться в любой центр занятости и подать заявку.

Напомним, Кабинет министров повысил оплату труда участников общественно полезных работ проекта "Армии восстановления" в прифронтовых регионах на 33% - с 12 до 16 тысяч гривен, что составляет две минимальные зарплаты.

Автор:
Татьяна Ковальчук