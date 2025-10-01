Восстановление Украины: государство профинансировало работы в рамках "Армии восстановления" на 2,7 млрд грн

Проект "Армия восстановления" активно привлекает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и временно безработных к общественно полезным работам. С начала действия программы в 2022 году было выдано 308 тысяч направлений на работу. Финансирование этих работ составило 2,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

С начала текущего года выдано 92 тысяч таких направлений. Работникам за этот период уплачено 870 миллионов гривен.

Программа позволяет привлечь безработных к временным работам, пока карьерные советники ищут для них постоянное трудоустройство. Список работ включает восстановление критической инфраструктуры, помощь пострадавшим и строительство оборонительных сооружений.

В настоящее время работы активно проводятся в 19 областях Украины. Наибольшую популярность этот вид занятости пользуется в Харьковской, Донецкой, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Расширение списка работ

Большинство областей расширяют спектр задач. Теперь "Армия восстановления" включает:

юридическая и психологическая поддержка семей военнослужащих (в т.ч. погибших и пропавших без вести);

изготовление маскировочных сеток и окопных свечей, пошив адаптивной одежды, ремонт военной амуниции для ВСУ;

приготовление продуктовых наборов (сухпайков, батончиков, выпечки) для армии;

помощь населению (лицам с инвалидностью, детям, пожилым гражданам).

Например, на Черниговщине только через две недели этого месяца службой занятости выдано 555 направлений на плетение маскировочных сеток. Это составляет более половины общего количества работ "Армии восстановления" в регионе.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо обратиться в любой центр занятости и подать заявку.

Напомним, Кабинет министров повысил оплату труда участников общественно полезных работ проекта "Армии восстановления" в прифронтовых регионах на 33% - с 12 до 16 тысяч гривен, что составляет две минимальные зарплаты.