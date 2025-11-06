Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Общины получат доступ к €100 миллионам от Европейского инвестбанка: куда пойдут средства

евро
Кабмин разрешил распределение €100 млн ЕИБ под гарантии Ukraine Facility / Depositphotos

Кабмин принял постановление, разрешающее начать распределение и использование второго транша финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 100 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Как отмечается, решение открывает путь для запуска механизма передачи государственной субвенции непосредственно территориальным общинам. Впервые эти средства будут направлены под гарантию финансового инструмента Ukraine Facility Европейского Союза.

Деньги будут направлены на проекты восстановления объектов социальной и критической инфраструктуры, пострадавшей в результате вооруженной агрессии РФ.

В частности, общины смогут использовать эти европейские средства для ремонта:

  • Школ и детских садов.
  • Больниц и медицинских учреждений.
  • Жилищно-коммунальные объекты.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что теперь у общин есть весь необходимый инструментарий для немедленного начала внедрения проектов.

Общий объем финансирования по Программе восстановления Украины ІІІ составляет 250 млн. евро. Первый транш в размере 100 млн евро был ратифицирован в августе 2024 года.

Напомним, в сентябре 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком.

Украина уже получила 46,1 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Бессараб