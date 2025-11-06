Общины получат доступ к €100 миллионам от Европейского инвестбанка: куда пойдут средства

Кабмин принял постановление, разрешающее начать распределение и использование второго транша финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 100 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Как отмечается, решение открывает путь для запуска механизма передачи государственной субвенции непосредственно территориальным общинам. Впервые эти средства будут направлены под гарантию финансового инструмента Ukraine Facility Европейского Союза.

Деньги будут направлены на проекты восстановления объектов социальной и критической инфраструктуры, пострадавшей в результате вооруженной агрессии РФ.

В частности, общины смогут использовать эти европейские средства для ремонта:

Школ и детских садов.

Больниц и медицинских учреждений.

Жилищно-коммунальные объекты.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что теперь у общин есть весь необходимый инструментарий для немедленного начала внедрения проектов.

Общий объем финансирования по Программе восстановления Украины ІІІ составляет 250 млн. евро. Первый транш в размере 100 млн евро был ратифицирован в августе 2024 года.

Напомним, в сентябре 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком.

Украина уже получила 46,1 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры.