Европейский инвестиционный банк предоставил "Укрэнерго" €136 млн с 2022 года: куда идут средства

С начала полномасштабного вторжения Европейский инвестиционный банк предоставил 136 миллионов евро НЭК "Укрэнерго". Большинство этих средств были привлечены для строительства антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба "Укрэнерго" по результатам встречи делегации ЕИБ с руководством компании.

Отмечается, что на ней стороны обсуждали усиление защиты и возобновления украинской энергосистемы на фоне российских атак.

"ЕИБ является одним из ключевых партнеров "Укрэнерго". Финансирование строительства защитных сооружений на наших критически важных объектах - это то направление, где поддержка ЕИБ особенно ощутима", - подчеркнул Виталий Зайченко, председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Он акцентировал внимание на том, что после возобновления массированных российских атак чрезвычайно важно продолжение поддержки энергосистемы Украины международным сообществом.

"Чтобы сохранить свет в украинских домах, мы должны не только поддерживать текущий темп аварийно-ремонтных работ, но и ускорять его. Это касается и строительства защитной инфраструктуры", - подчеркнул Зайченко.

Со своей стороны Маттео Ривеллини, руководитель отдела инвестиций для Украины в ЕИБ, отметил, что масштаб и интенсивность недавних атак снова показывают, насколько важно защищать энергетическую инфраструктуру Украины.

"ЕИБ остается непреклонно приверженным поддержке Украины в этот сложный период, помогая обеспечить бесперебойное электроснабжение миллионам людей", - добавил он.

Напомним, Украина подписала грантовое соглашение с ЕИБ на сумму €127 миллионов для закупки дополнительных объемов газа к началу отопительного сезона.

Об "Укрэнерго"

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

Оперативное управление энергосистемой – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.

– диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени. Эксплуатация и развитие сетей – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.

– управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий. Участие в европейской энергосистеме – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.

– активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы. Обеспечение энергетической безопасности – гарантия надежного энергоснабжения страны.

– гарантия надежного энергоснабжения страны. Внедрение новых технологий – развитие smart grid, demand response и других современных решений.

– развитие smart grid, demand response и других современных решений. Администрирование рынка электроэнергии – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.