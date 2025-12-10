Заборгованість "Укренерго" перед "Укргідроенерго" на балансуючому ринку досягла 10 млрд грн

НЕК "Укренерго" заборгувала ПрАТ "Укргідроенерго" 10 мільярдів гривень за послуги на балансуючому ринку.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив т.в.о. гендиректора гідроенергетичної компанії Богдан Сухецький.

За його словами, "Укргідроенерго" щодня віддає свою енергію, щоб отримати кошти лише через рік.

"Жодна компанія не може собі дозволити нести навантаження в 10 млрд грн боргів, а ми, виходить, як державна компанія, можемо", - сказав Сухецький під час Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Group, який пройшов у Києві.

Він наголосив, що перспективи закриття цих боргів не зрозумілі. Керівництво "Укргідроенерго" розуміє, що жодних гарантій щодо погашення немає, і компанія опинилася у складному становищі: подання позову до суду може призвести до дефолту "Укренерго", хоча вони зобов'язані захищати власні фінансові інтереси та повертати свої кошти.

Керівник "Укргідроенерго" також додав, що компанія не може відмовитися видавати електронергію у мережу, звернувши увагу, що протягом 11 місяців цього року вона отримала приблизно 38 тис. диспетчерських команд на балансуючому ринку.

"Ми робимо все, аби підтримати енергосистему, а далі вже держава, Міненерго і всі інші мають балансувати цю історію між нами", - наголосив він.

Про "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" – найбільша гідрогенеруюча компанія України, 100% акцій якої належать державі. Вона відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної незалежності та безпеки країни, експлуатуючи каскад гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій на річках Дніпро та Дністер.

Компанія відіграє ключову роль у балансуванні об’єднаної енергетичної системи України, забезпечуючи маневрову генерацію, системні та допоміжні послуги, а також стійкість енергетики в умовах повномасштабної війни.

До складу компанії входять десять електростанцій, зокрема Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Нагадаємо, станом на 20 листопада 2025 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед національним оператором системи передачі НЕК "Укренерго" досягла рекордної позначки, перевищивши 41 млрд грн.