Ринок електроенергії: борг перед "Укренерго" сягнув рекордних 42 млрд гривень

електромережі
Борг перед "Укренерго" сягнув рекордних показників. / Freepik

Минулий рік став випробуванням не лише для фізичної стійкості української енергосистеми, а й для її фінансового фундаменту. Заборгованість перед НЕК "Укренерго"на балансуючому ринку досягла рекордних значень – 42 млрд грн 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Борги перед "Укренерго"

Заборгованість перед держкомпанією продемонструвала стрімкий стрибок. На кінець 2024 року цей показник складав 34,5 млрд грн, а протягом 2025 року сума зросла на 21%. Фінальна позначка у грудні 2025 року зафіксована на рівні 42,0 млрд грн. Крива боргів плавно, але впевнено піднімалася вгору протягом усього року.

Ланцюгова реакція

Проблема неплатежів має дзеркальний характер. Одночасно зі зростанням боргів перед оператором системи, стрімко збільшилася і заборгованість самого "Укренерго" перед іншими учасниками балансуючого ринку. Тут темпи зростання виявилися ще вищими — цілих 36% за рік.

Заборгованість на балансуючому ринку 2025 рік, графік
Заборгованість на балансуючому ринку 2025 рік / Delo.ua

Про балансуючий ринок

Балансуючий ринок електроенергії — це спеціальний сегмент енергоринку, організований оператором системи передачі (ОСП, "Укренерго"), який забезпечує купівлю-продаж електроенергії для вирівнювання балансу між попитом та пропозицією в реальному часі: скільки вироблено, стільки ж має бути миттєво спожито. Тут укладаються угоди для покриття відхилень, що виникають протягом доби, щоб запобігти перевантаженням та збоям в енергосистемі.

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року повідомлялося, що НЕК "Укренерго" заборгувала ПрАТ "Укргідроенерго" 10 мільярдів гривень за послуги на балансуючому ринку.

Автор:
Тетяна Ковальчук