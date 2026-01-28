ЄБА просить НКРЕКП не перекладати витрати на окремих учасників енергоринку

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом зберегти чинний підхід до фінансування системних обмежень в енергетиці. Бізнес наголошує, що зміни правил передиспетчеризації можуть перенести витрати на окремих учасників ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБА.

EБA закликала НКРЕКП зберегти існуючий тариф

Наприкінці грудня 2025 року НЕК “Укренерго” провела громадські обговорення щодо впровадження механізму передиспетчеризації та зміни правил ринку електроенергії, після чого їхні результати були передані до НКРЕКП. Під час обговорень учасники ринку висловили занепокоєння можливими ризиками, зокрема зміною підходів до ціноутворення та фінансування врегулювання системних обмежень. Бізнес побоюється, що новий механізм може перенести додаткові витрати на окремих учасників ринку.

Компанії-члени Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації підтримують заходи, спрямовані на підвищення надійності та керованості об’єднаної енергетичної системи України. Водночас вони наголошують, що ці інструменти повинні інтегруватися в ринкові правила без створення додаткових фінансових ризиків для виробників, інвесторів та галузі в цілому.

Експерти асоціації також нагадують, що чинне законодавство вже визначає джерела покриття витрат на врегулювання системних обмежень: відповідно до закону України “Про ринок електричної енергії”, ці витрати враховуються у тарифі на послуги з диспетчерського управління. Перекладання їх на окремих виробників через зміни правил передиспетчеризації суперечить законодавчій логіці.

У зв’язку з цим ЄБА закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу та зберегти чинний підхід до фінансування системних обмежень, не перекладаючи додаткові витрати на окремих учасників ринку.

Як повідомлялося, НКРЕКП у грудні 2025 року затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня.