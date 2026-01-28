Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,07

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

ЄБА просить НКРЕКП не перекладати витрати на окремих учасників енергоринку

енергетика
ЄБА виступила проти змін правил передиспетчеризації / Pixabay

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  із закликом зберегти чинний підхід до фінансування системних обмежень в енергетиці. Бізнес наголошує, що зміни правил передиспетчеризації можуть перенести витрати на окремих учасників ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБА.

EБA закликала НКРЕКП зберегти існуючий тариф

Наприкінці грудня 2025 року НЕК “Укренерго” провела громадські обговорення щодо впровадження механізму передиспетчеризації та зміни правил ринку електроенергії, після чого їхні результати були передані до НКРЕКП. Під час обговорень учасники ринку висловили занепокоєння можливими ризиками, зокрема зміною підходів до ціноутворення та фінансування врегулювання системних обмежень. Бізнес побоюється, що новий механізм може перенести додаткові витрати на окремих учасників ринку.

Компанії-члени Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації підтримують заходи, спрямовані на підвищення надійності та керованості об’єднаної енергетичної системи України. Водночас вони наголошують, що ці інструменти повинні інтегруватися в ринкові правила без створення додаткових фінансових ризиків для виробників, інвесторів та галузі в цілому.

Експерти асоціації також нагадують, що чинне законодавство вже визначає джерела покриття витрат на врегулювання системних обмежень: відповідно до закону України “Про ринок електричної енергії”, ці витрати враховуються у тарифі на послуги з диспетчерського управління. Перекладання їх на окремих виробників через зміни правил передиспетчеризації суперечить законодавчій логіці.

У зв’язку з цим ЄБА закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу та зберегти чинний підхід до фінансування системних обмежень, не перекладаючи додаткові витрати на окремих учасників ринку.

Як повідомлялося, НКРЕКП у грудні 2025 року затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня.

Автор:
Ольга Опенько