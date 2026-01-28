Запланована подія 2

Новости
ЕБА просит НКРЭКУ не переводить расходы на отдельных участников энергорынка

энергетика
ЕБА выступила против изменений правил предиспетчеризации / Pixabay

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом сохранить действующий подход к финансированию системных ограничений в энергетике. Бизнес отмечает, что изменения правил передиспетчеризации могут перенести расходы на отдельных участников рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБА.

EБA призвала НКРЭКУ сохранить существующий тариф

В конце декабря 2025 года НЭК "Укрэнерго" провела общественные обсуждения по внедрению механизма передиспетчеризации и изменению правил рынка электроэнергии, после чего их результаты были переданы в НКРЭКУ. В ходе обсуждения участники рынка выразили обеспокоенность возможными рисками, в частности, изменением подходов к ценообразованию и финансированию урегулирования системных ограничений. Бизнес опасается, что новый механизм может перенести дополнительные затраты на отдельных участников рынка.

Компании-члены Комитета по энергетике Европейской бизнес ассоциации поддерживают меры, направленные на повышение надежности и управляемости объединенной энергетической системы Украины. В то же время, они отмечают, что эти инструменты должны интегрироваться в рыночные правила без создания дополнительных финансовых рисков для производителей, инвесторов и отрасли в целом.

Эксперты ассоциации также напоминают, что действующее законодательство уже определяет источники покрытия расходов на урегулирование системных ограничений: согласно закону Украины "О рынке электрической энергии", эти расходы учитываются в тарифе на услуги диспетчерского управления. Перевод их на отдельных производителей из-за изменения правил передиспетчеризации противоречит законодательной логике.

В этой связи ЕБА призывает НКРЭКУ учесть позицию бизнеса и сохранить действующий подход к финансированию системных ограничений, не переводя дополнительные расходы на отдельных участников рынка.

Как сообщалось, НКРЭКУ в декабре 2025 года утвердила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч – с 1 апреля.

