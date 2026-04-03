Колишній голова "Укренерго" пояснив, чому повертаються графіки відключень електроенергії

В Україні знову запроваджують відключення електроенергії, і цього разу їх причиною є не російські атаки чи погодні умови, а рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як пише Delo.ua, про це колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький написав у Facebook.

Він нагадав, що обмеження електропостачання повертаються вже з 3 квітня для всіх категорій споживачів, попри відносно теплу погоду та низьке споживання.

Причиною застосування обмежень "Укренерго" називає наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. На 1-2 квітня в певні години анонсували обмеження лише для промисловості.

Чому повернулися графіки відключень

Кудрицький стверджує, що причиною цього стали встановлені НКРЕКП граничні ціни на електроенергію для непобутових споживачів.

За його оцінкою, ці обмеження не дозволяють в більшість годин використовувати імпорт з ЄС та працювати розподіленій генерації на газу.

"Щоб було зрозуміло, НКРЕКП зробив крок, який аналогічний встановленню граничної ціни на дизель на заправках на рівні 50 грн/л. І електроенергія зникла так само, як моментально зник би дизель", — пояснив він.

Кудрицький також нагадав, що подібна ситуація вже виникала взимку, коли НКРЕКП штучно стримувала імпорт з ЄС за допомогою адміністративно встановлених цін під час відключень тривалістю 16-18 годин на добу.

Серед наслідків нинішніх рішень він назвав масштабні обмеження для промисловості протягом дня 3 квітня, а також повернення відключень для населення вже навесні.

Також Кудрицький попередив, що анонсовані урядом 1,5 ГВт нової розподіленої генерації, ймовірно, не будуть побудовані.

"Бо інвестори бачать, що ринком керують неадекватні фігуранти Міндічгейту і притримують інвестиції до кращих часів", — вважає колишній очільник "Укренерго".

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на пост Кудрицького, зауваживши, що всі люди Тимура Міндіча на посадах у НКРЕКП, а уряд навіть не спромігся подати закон, про перезавантаження установи.

"Наслідки ми відчуваємо і ще будемо відчувати. У графіках відключень", - підкреслив Железняк.

НКРЕКП підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії

Нагадаємо, що НКРЕКП 16 січня ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.

Згідно з постановою, граничні ціни встановлені на наступному рівні: