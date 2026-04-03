Відключення електроенергії в Україні посиляться через рішення НКРЕКП та ремонт блоків АЕС

Через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Обмежить імпорт електроенергії

"Чергове недолуге рішення НКРЕКП призведе до повернення графіків відключень, дефіциту потужностей та коштів для відновлення енергосистеми. З 1 квітня НКРЕКП знизило прайс-кепи, що обмежить імпорт в умовах дефіциту та зробить нерентабельною роботу газової генерації", – написав він.

За його словами, ніхто не буде купувати електроенергію на ринку ЄС собі у збиток і "ніхто не інвестуватиме у розподільну газову генерацію через те, що спочатку відміняється ПСО для газової генерації (крім прифронтових районів), а потім застосовується стеля ціни на електроенергію".

"Тобто, 18 із 24 годин для неї збиткові. Також будуть вимиті мільярди гривень внаслідок викривлення ціноутворення. Жодний нормальний інвестор на такий ринок не зайде", – підкреслює Омельченко.

Експерт зазначає, що про 1,6 ГВт розподільної газової генерації обіцяної урядом треба забути, оскільки "ніякі інші регуляторні покращення не переб'ють ефект прайс-кепів".

"Усі позитиви від спрощення ввезення обладнання та підключення до мереж нівелюються. У літню спеку та у пік ремонтів блоків АЕС обмеження посилюватимуться", – прогнозує Омельченко.

Чому повернулися графіки відключень

Обмеження електропостачання повертаються вже з 3 квітня для всіх категорій споживачів, попри відносно теплу погоду та низьке споживання.

Причиною застосування обмежень "Укренерго" називає наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. На 1-2 квітня в певні години анонсували обмеження лише для промисловості.

Раніше колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також пояснював, що відключення електроенергії повернулися не через російські атаки чи погодні умови, а через рішення НКРЕКП.

НКРЕКП підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії

Нагадаємо, що НКРЕКП 16 січня ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.

Згідно з постановою, граничні ціни встановлені на наступному рівні: