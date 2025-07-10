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Курс валют на 10 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США и евро укрепился.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.07.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,77 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,05 грн (-21 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,52 грн (-4 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,62/41,70 грн
|Евро
|49,13/49,30 грн
|Злотый
|11,50/11,60 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,30/49,50
|Сбербанк
|41,40/42,00
|48,70/49,50
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,90/49,60
|11,42/11,72
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,70/49,50
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,66/41,93
|48,60/49,25
Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.