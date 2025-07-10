Курс валют на 10 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США и евро укрепился.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.07.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,77 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,05 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,52 грн (-4 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,62/41,70 грн Евро 49,13/49,30 грн Злотый 11,50/11,60 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,30/49,50 Сбербанк 41,40/42,00 48,70/49,50 11,00/11,60 ПУМБ 41,60/42,20 48,90/49,60 11,42/11,72 Укргазбанк 41,40/42,00 48,70/49,50 11,00/11,60 Райффайзен 41,66/41,93 48,60/49,25

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.