Евро по 50 гривен и доллар выше 42 гривен. Основные тренды валютного рынка в июле

Существенных изменений курса до конца июля ожидать не стоит, поскольку у НБУ остается достаточный арсенал инструментов для сдерживания колебаний.

Звездой июня на валютном рынке стал евро, который установил новый исторический рекорд. Его рост был так стремителен, что НБУ решил притормозить ослабление доллара, чтобы не спровоцировать еще больший девальвационный импульс.

Также с 2000 года июнь 2025-го стал пятым годом, когда доллар продемонстрировал рост , что является довольно редким явлением. Доллар на межбанке в течение июня вырос с 41,52 до 41,64 грн, а наличный доллар – с 41,69 до 41,92 грн.

Курсовые итоги июня

После майской паузы евро продолжило активно расти, установив новый курсовой максимум к гривне . Безусловно, главным фактором остается мировая тенденция пары евро/доллар (рост до 1,175 EUR/USD) и пересчет его стоимости через курс гривны к доллару. В результате евро "прыгнул" с 46,80 грн до 48,78 грн, а на наличном рынке – с 47,49 грн до 49,32 грн.

Таким образом, в июне 2025 года корзина валют доллар и евро продемонстрировала рост на 2%.

Торговая активность межбанка в июне по отношению к маю несущественно снизилась , всего на пару процентов. Вялое начало и середина июня сменились активизацией в конце месяца. Среднесуточный дефицит валюты на межбанке уменьшился на 2% до 87 млн долл.

Однако НБУ нарастил валютные интервенции, пытаясь сбить спрос на евро: за июнь Нацбанк "чистыми" влил в рынок 2,96 млрд долл.

На безналичном валютном рынке уже второй месяц подряд наблюдается превышение продажи валюты населением над покупкой . В июне украинцы со счетов в среднем каждый день продавали на 1,6 млн долл. больше чем покупали. Не исключено, что такая тенденция связана со стремлением населения обеспечить собственные потребности гривной и "отбелить" средства на счетах из-за банковских ограничений.

На наличном рынке активизировались покупатели , что особенно проявилось во второй половине месяца. Среднесуточный спрос вырос на 5% до 83 млн долл., предложение выросло на 2% до 68 млн долл. Дефицит наличной валюты на рынке увеличился на 20% до 15,4 млн долл., это трехмесячный максимум. Аппетит к наличным был сформирован ростом курса гривны к евро и сезоном отпусков в частности.

Прогнозы и ожидания июля

Сезонно июль сопровождается медленным ослаблением гривны , которое длится где-то до 20-х чисел месяца. Начало налогового периода в последнюю декаду июля стабилизирует рынок и даже приводит к откату курса гривны к доллару из-за роста предложения валюты. Такой тренд может продолжаться даже до конца первой недели августа. Однако в июле, как правило, гривна демонстрирует послабление.

Следует выделить основные факторы, влияющие на курсовую обстановку.

Главный фокус на ситуацию с урожаем: с началом жатвы появится понимание, чего ждать от "побитого" заморозками и засухой агросектора. Плюс до конца июля ожидается финальное решение о размере квотирования украинского сельскохозяйственного экспорта со стороны ЕС. Кстати, НБУ также следит за ситуацией в АПК и готов пересматривать монетарную политику, если ситуация будет угрожать усилением инфляции. Прогнозируемое замедление темпов инфляции в июле из-за исчерпания влияния роста цен на электроэнергию для населения (+56% в июне 2024 года) может добавить НБУ больше возможностей и смелости для ослабления курса, который не будет давить на годовые темпы инфляции. Завершение отсрочки по запуску пошлин США в отношении ЕС, которое запланировано на 9 июля. Эта дата может изменить ситуацию на мировом рынке по паре EUR/USD. Решение по пересмотру учетной ставки, которое НБУ может принять 24 июля. Значительный объем погашения валютных ОВГЗ, который в июле составит 660 млн долл. Важно, что Минфин не планирует активные новые валютные заимствования, то есть валюта будет фактически выведена с рынка. А вдобавок к этому еще и действуют ограничения на покупку валютных ОВГЗ. Возможны кадровые перестановки в Кабмине, слухи о которых циркулируют уже некоторое время. Вряд ли это существенно повлияет на валютный рынок, но может придать ему нервозности.

Таким образом, в базовом сценарии по доллару в июле вероятны колебания в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн .

Если пара евро/доллар будет расти (ожидается до 1,2 EUR/USD), НБУ будет пытаться регулировать колебания евро через контроль динамики доллара. В случае стабилизации и отката EUR/USD на мировом рынке, Нацбанк наоборот может оттянуть доллар до 42,7 грн.