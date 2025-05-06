ЕС введет пошлины против товаров США на 100 млрд евро в случае провала переговоров – Bloomberg

Евросоюз готов ввести новые пошлины на американскую продукцию на сумму около 100 млрд. евро (113 млрд. долларов), если торговые переговоры с США зайдут в тупик.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным анонимных источников издания, предложенные ответные меры будут представлены государствам-членам уже в среду, 7 мая, а консультации продлятся месяц, прежде чем список будет окончательно сформирован. За это время список может измениться.

В настоящее время США ввели тарифы на экспорт ЕС на сумму 380 миллиардов евро, что составляет около 70% общего объема экспорта на американский рынок, по ставкам от 10% до 25%. Евросоюз заявил, что не будет стремиться принимать соответствующие тарифы "глаз за око", а попытается минимизировать влияние на европейскую цепь поставок.

По данным Евростата, в 2024 году ЕС экспортировал в США товаров на сумму 531,6 млрд евро и импортировал на сумму 333,4 млрд евро, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 198,2 млрд евро. Однако, если добавить услуги, картина становится в США ЕС экспортом в 2023 году составила 48 млрд евро, что эквивалентно только 3% от общего объема торговли между ЕС и США.

Переговоры, активно стартовавшие в прошлом месяце, пока не принесли существенного прогресса, и ожидается, что большинство американских пошлин останутся в силе.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере 10% на весь импорт из всех стран в США.

10 апреля Европейский Союз временно отложил введение торговых контрмер по США на 90 дней, чтобы дать возможность провести переговоры.