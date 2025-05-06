ЄС введе мита проти товарів США на 100 млрд євро у разі провалу переговорів - Bloomberg

Євросоюз готовий ввести нові мита на американську продукцію на суму близько 100 млрд євро (113 млрд доларів), якщо торговельні переговори з США зайдуть у глухий кут.

Про це пише Bloomberg.

За даними анонімних джерел видання, запропоновані заходи у відповідь будуть представлені державам-членам вже в середу, 7 травня, а консультації триватимуть місяць, перш ніж список буде остаточно сформовано. За цей час список може змінитися.

Наразі США запровадили тарифи на експорт ЄС на суму 380 мільярдів євро, що становить близько 70% від загального обсягу експорту на американський ринок, за ставками від 10% до 25%. Євросоюз заявив, що не прагнутиме вживати відповідних тарифів "око за око", а натомість спробує мінімізувати вплив на європейський ланцюг поставок.

За даними Євростату, у 2024 році ЄС експортував до США товарів на суму 531,6 млрд євро та імпортував на суму 333,4 млрд євро, що призвело до позитивного сальдо торговельного балансу в розмірі 198,2 млрд євро. Проте, якщо додати послуги, картина стає більш збалансованою, оскільки США реєструють профіцит у цьому сегменті. Різниця між експортом ЄС до США та експортом США до ЄС у 2023 році становила 48 млрд євро, що еквівалентно лише 3% від загального обсягу торгівлі між ЄС та США.

Переговори, які активно стартували минулого місяця, наразі не принесли суттєвого прогресу, і очікується, що більшість американських мит залишаться чинними.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США.

10 квітня Європейський Союз тимчасово відклав введення торговельних контрзаходів щодо США на 90 днів, щоб дати змогу провести переговори.