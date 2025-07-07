Євро по 50 гривень та долар вище 42 гривень. Основні тренди валютного ринку у липні

Суттєвих змін курсу до кінця липня очікувати не варто, оскільки у НБУ залишається достатній арсенал інструментів для стримування коливань.

Зіркою червня на валютному ринку став євро, який встановив новий історичний рекорд. Його зростання було таким стрімким, що НБУ вирішив зупинити послаблення долару, щоб не спровокувати ще більший девальваційний імпульс.

Також з 2000 року червень 2025-го став п’ятим роком, коли долар продемонстрував зростання , що є досить рідкісним явищем. Долар на міжбанку протягом червня зріс з 41,52 до 41,64 грн, а готівковий долар – з 41,69 до 41,92 грн.

Курсові підсумки червня

Після травневої паузи євро продовжило активно зростати, встановивши новий курсовий максимум до гривні . Безумовно, головним чинником залишається світова тенденція пари євро/долар (зростання до 1,175 EUR/USD) та перерахунок його вартості через курс гривні до долара. В результаті євро стрибнув з 46,80 грн до 48,78 грн, а на готівковому ринку – з 47,49 грн до 49,32 грн.

Таким чином, у червні 2025 року, корзина валют долар та євро продемонструвала зростання на 2%.

Торговельна активність міжбанку у червні відносно травня несуттєво знизилась , всього на пару відсотків. Млявий початок й середина червня змінилися активізацією наприкінці місяця. Середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку зменшився на 2% до 87 млн дол.

Проте НБУ наростив валютні інтервенції, намагаючись збити попит на євро: за червень Нацбанк "чистими" влив в ринок 2,96 млрд дол.

На безготівковому валютному ринку вже другий місяць поспіль спостерігається перевищення продажу валюти населенням над купівлею . В червні українці з рахунків в середньому щодня продавали на 1,6 млн дол. більше ніж купували. Не виключено, що така тенденція пов’язана із прагненням населення забезпечити власні потреби гривнею та "відбілити" кошти на рахунках через банківські обмеження.

На готівковому ринку активізувались покупці , що особливо проявилось у другій половині місяця. Середньодобовий попит зріс на 5% до 83 млн дол., пропозиція зросла на 2% до 68 млн дол. Дефіцит готівкової валюти на ринку збільшився на 20% до 15,4 млн дол., це тримісячний максимум. Апетит до готівки був сформований зростанням курсу гривні до євро та сезоном відпусток зокрема.

Прогнози і очікування на липень

Сезонно л ипень супроводжується повільним послабленням гривні , яке триває десь до 20-х чисел місяця. Початок податкового періоду в останню декаду липня стабілізує ринок та навіть призводить до відкату курсу гривні до долара через зростання пропозиції валюти. Такий тренд може тривати навіть до кінця першого тижня серпня. Проте загалом у липні, як правило, гривня демонструє послаблення.

Слід виділити основні фактори, які впливатимуть на курсову обстановку.

Головний фокус на ситуацію з врожаєм: з початком жнив з’явиться розуміння, чого чекати від "побитого" заморозками та посухою агросектору. Плюс до кінця липня очікується фінальне рішення щодо розміру квотування ЄС українського сільськогосподарського експорту. До речі, НБУ також слідкує за ситуацією в АПК і готовий переглядати монетарну політику, якщо ситуація буде погрожувати посиленням інфляції. Прогнозоване сповільнення темпів інфляції у липні через вичерпання впливу зростання цін на електроенергію для населення (+56% у червні 2024 року) може додати НБУ більше можливостей й сміливостей для послаблення курсу, який не буде тиснути на річні темпи інфляції. Завершення відстрочки із запуску мит США щодо ЄС, яке заплановане на 9 липня. Ця дата може змінити ситуацію на світовому ринку по парі EUR/USD. Рішення по перегляду облікової ставки, яке НБУ може прийняти 24 липня. Значний обсяг погашення валютних ОВДП, який у липні сягне 660 млн дол. Важливо, що Мінфін не планує активних нових валютних запозичень, тобто, валюта буде фактично виведена з ринку. А на додачу до цього ще й діють обмеження на купівлю валютних ОВДП. Можливі кадрові перестановки в Кабміні, чутки про які циркулюють вже деякий час. Навряд чи це суттєво вплине на валютний ринок, але може додати йому нервозності.

Таким чином, в базовому сценарії по долару у липні ймовірні коливання в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн .

Якщо пара євро/долар буде зростати (очікується до 1,2 EUR/USD), НБУ буде намагатись регулювати коливання євро через контроль динаміки долара. У випадку стабілізації й відкату EUR/USD на світовому ринку, Нацбанк навпаки може відтягнути долар до 42,7 грн.