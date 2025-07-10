Курс валют на 10 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США та євро зміцнився.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.07.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,77 грн (-8 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,05 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,52 грн (-4 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,62/41,70 грн Євро 49,13/49,30 грн Злотий 11,50/11,60 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,35/41,95 48,30/49,50 Ощадбанк 41,40/42,00 48,70/49,50 11,00/11,60 ПУМБ 41,60/42,20 48,90/49,60 11,42/11,72 Укргазбанк 41,40/42,00 48,70/49,50 11,00/11,60 Райффайзен 41,66/41,93 48,60/49,25

Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.