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Курс валют на 10 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США та євро зміцнився.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.07.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,77 грн (-8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 49,05 грн (-21 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,52 грн (-4 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,62/41,70 грн
|Євро
|49,13/49,30 грн
|Злотий
|11,50/11,60 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,30/49,50
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,70/49,50
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,90/49,60
|11,42/11,72
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,70/49,50
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,66/41,93
|48,60/49,25
Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.