От Илона Маска ушла гендиректор соцсети X Линда Яккарино

Генеральный директор соцсети X, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, Линда Яккарино объявила об отставке.

Как пишет Delo.ua, об этом она сообщила на странице в X.

Ушла из Х

Как Карино не объяснила причину своего увольнения. В то же время, поблагодарила Маску за то, что он доверил ей «ответственность за защиту свободы слова, реорганизацию компании и превращение X в приложение „для всего“».

"После двух невероятных лет я решила уйти с поста генерального директора X. Когда мы с Илоном Маском впервые обсуждали его видение X, я поняла, что это будет случай всей моей жизни — воплотить чрезвычайную миссию этой компании. Я благодарна ему за доверие — за возможность защищать свободу слова, перезапустить всего". Как Карино.

Она отметила, что гордится командой X, а "общие усилия, направленные на преобразование компании, стали подлинным историческим достижением".

"Мы начали с критически важной начальной работы: поставили в приоритет безопасность пользователей – особенно детей – и возвращение доверия рекламодателей. Команда без устали работала: от прорывных нововведений, таких как Community Notes, и до запуска X Money, а также привлечения самых известных голосов и контента на платформу X и теперь на платформу. вместе с xAI. Это действительно цифровая площадка для всех голосов и самый мощный в мире культурный сигнал. Мы бы не достигли этого без поддержки наших пользователей, бизнес-партнеров и самой инновационной команды в мире.

Линда Яккарино была назначена на должность генерального директора Twitter в мае 2023 года.

В ходе интервью на конференции Code в сентябре 2023 года Яккарино заявила, что компания станет прибыльной в 2024 году .

Что происходит с Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года Ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск . Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В июле 2023 года было объявлено о ребрендинге Twitter, сайт X.com начал перенаправлять на социальную сеть, и на платформе появился новый логотип.

Компания X, которую Илон Маск приобрел за 44 миллиарда долларов, сейчас стоит менее четверти этой суммы.