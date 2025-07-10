Від Ілона Маска пішла гендиректорка соцмережі X Лінда Яккаріно

Генеральна директорка соцмережі X, що належить мільярдеру Ілону Маску, Лінда Яккаріно оголосила про відставку.

Як пише Delo.ua, про це вона повідомила на сторінці в X.

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Яккаріно не пояснила причину свого звільнення. Водночас подякувала Маску за те, що він довірив їй «відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворення X на застосунок „для всього“».

"Після двох неймовірних років я вирішила піти з посади генеральної директорки X. Коли ми з Ілоном Маском уперше обговорювали його бачення X, я зрозуміла, що це буде нагода всього мого життя — втілити надзвичайну місію цієї компанії. Я надзвичайно вдячна йому за довіру — за можливість захищати свободу слова, перезапустити компанію й перетворити X на "додаток для всього", - зазначила Яккаріно.

Вона відмітила, що пишається командою X, а "спільні зусилля, спрямовані на перетворення компанії, стали справжнім історичним досягненням".

"Ми розпочали з критично важливої початкової роботи: поставили в пріоритет безпеку користувачів – особливо дітей – і повернення довіри рекламодавців. Команда невтомно працювала: від проривних нововведень, таких як Community Notes, і до запуску X Money, а також залучення найвідоміших голосів і контенту на платформу. І тепер найкраще ще попереду, адже X вступає в нову фазу розвитку разом із xAI. X – це справді цифровий майданчик для всіх голосів і найпотужніший у світі культурний сигнал. Ми б не досягли цього без підтримки наших користувачів, бізнес-партнерів і найінноваційнішої команди у світі. Я щиро вболіватиму за вас, поки ви далі змінюєте світ", - додала Яккаріно.

Лінда Яккаріно була призначена на посаду генерального директора Twitter у травні 2023 року.

Під час інтерв’ю на конференції Code у вересні 2023 року Яккаріно заявила, що компанія стане прибутковою у 2024 році.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском?

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У липні 2023 року було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.

Компанія X, яку Ілон Маск придбав за 44 мільярди доларів, наразі коштує менше чверті від цієї суми.