К Земле приблизится астероид величиной с многоэтажный дом

К Земле приблизится потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером примерно с многоэтажный дом.

Об этом сообщается на сайте NASA.

В частности, сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября 2020 года в 19:12 по киевскому времени.

Указано, что размеры небесного тела составляют от 22 до 49 метров.

При этом отмечается, что астероид приблизится к планете на расстояние около 120 тысячи километров — это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны.

По данным NASA, скорость полета астероида составит около 7-8 метров в секунду.

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Известно, что астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов" — астероидов, в которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на аукционе Christie's выставили на продажу один из крупнейших лунных метеоритов в мире со стартовой ценой в 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).