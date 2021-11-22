NASA запустит в космос лазеры для ускорения передачи данных (ВИДЕО)

Американское космическое агентство NASA запустит в космос лазеры для ускорения передачи информации, сообщает Space.com.

По информации издания, эта миссия была отложена на два года из-за множества проблем.

Демонстрационный образец ретрансляции лазерной связи (LCRD) будет готов к запуску не ранее 4 декабря.

Он отправится в космос на ракете United Launch Alliance Atlas V на борту спутника программы космических испытаний Министерства обороны США.

"NASA хочет снова опробовать лазер в космосе, чтобы ускорить космическую связь", — пишет издание.

В агентстве заявили, что лазеры позволят отправлять на Землю в 10–100 раз больше данных, чем при использовании радиочастот. Это в свою очередь удовлетворит растущий спрос на НАСА и коммерческую информацию из космоса.

Напомним, 23 ноября текущего года NASA планирует протестировать технологию сбития с орбиты астероида, потенциально угрожающего Земле.

Ранее сообщалось, что первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы "Артемида" запланирован на февраль 2022 года.

NASA запустило свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов 16 октября.