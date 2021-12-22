NASA снова перенесла запуск космической обсерватории "Джеймс Уэбб"

Запуск космического телескопа “Джеймс Уэбб”, который был запланирован на 24 декабря 2021 года, вновь не состоится в срок, сообщает NASA.

"Из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме Европы во Французской Гвиане рейс VA256 по запуску "Уэбба", первоначально запланированный на 24 декабря, откладывается. Новая намеченная дата запуска — 25 декабря", — говорится в сообщении.

Ракета-носитель Ariane 5 и сам научный аппарат не повреждены.

Место старта телескопа "Джеймс Уэбб" — космодром Куру во Французской Гвиане. Он должен отправиться в космос на борту ракеты Ariane 5 и разместиться во второй точке Лагранжа (L2) — месте, где на него будут воздействовать гравитационные силы Земли и Солнца, постоянно удерживая на расстоянии 1,5 млн км от планеты. Предполагаемое время работы телескопа — около 5-10 лет.

Телескоп имени Джеймса Уэбба станет самой мощной космической обсерваторией, которая когда-либо была в распоряжении человечества. Он должен помочь ответить сразу на несколько важных вопросов, касающихся нашей Вселенной — от формирования первых звезд и галактик до разгадок тайн темной материи и поиска жизни на экзопланетах.

Аппарат сначала назывался "Космический телескоп нового поколения" (англ. Next-generation space telescope, NGST), а в 2002 году его переименовали в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906 — 1992), который возглавляло агентство в 1961-1968 годах при реализации программы "Аполлон".

Запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба может открыть новую эру в астрономии. Ракета должна отправиться в космос в правильное время — у команды будет всего лишь 30-минутное окно, когда ось нашей планеты наклонена в нужную сторону, а место запуска будет направлено в требуемую область космоса.

В 2022 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует запустить четыре миссии по исследованию климатических систем и процессов на планете Земля.