Путешествие внутрь Земли: ученые решили пробурить скважину в недра вулкана

Ученые команды Krafla Magma Testbed из 11 стран и 38 институтов решили исследовать недра вулкана Крапла, расположенного в Исландии.

Как сообщает Phys, исследователи планируют пробурить скважину, глубиной около 2 километров, что позволит исследовать магматические процессы непосредственно в своеобразном сердце вулкана.

В издании отмечают, что ученые уже имели возможность наблюдать за тем, что происходит в недрах вулкана. Преимущественно, это происходило во время постройки геотермальных электростанций, когда бурильная установка случайно попадала в карман с магмой.

Так, событие со случайным попаданием в лавовый карман произошло в 2009 году на электростанции возле Карплы.

Тогда ученые поняли, что магма в этом вулкане расположена относительно близко к поверхности, поэтому здесь можно провести исследование.

Однако это трудно назвать полноценным исследованием, так это происходило спонтанно, и вулканологи не могли провести тщательные исследования.

Начало бурения скважины запланировано на 2024 год. Цель исследования — лучше понять магматические процессы, которые могут дать толчок в развитии фундаментальной науки и в дальнейшем привести к практическим результатам в области геотермальной энергетики.

Напомним, 19 сентября 2020 года на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Перед извержением на Пальме произошло землетрясение магнитудой 3,8. До этого цепь вулканов хребта спала 50 лет — с 1971 года.

В связи с природным явлением местным властям уже пришлось эвакуировать около 5000 жителей. Впоследствии на Канарах эвакуировали еще 300 человек.