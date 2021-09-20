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В мире 20 минут назад

На Канарском острове Пальма извергается вулкан — он спал 50 лет (ФОТО, ВИДЕО)

Местные власти уже перекрыли несколько дорог и эвакуировали около пяти тысяч жителей

Фото: Michael Onio / Twitter Фото: Michael Onio / Twitter
Фото: Michael Onio / Twitter

В воскресенье, 19 сентября 2020 года, на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение на вулкане Кумбре-Вьеха. Об этом сообщают местные издания La Vanguardia, EL MUNDO и EFE.

Сейсмическую активность на острове фиксировали всю предыдущую неделю, за это время ученые насчитали более 21 тысячи подземных толчков.

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Перед извержением на Пальме произошло землетрясение магнитудой 3,8. До этого цепь вулканов хребта спала 50 лет — с 1971 года.

В связи с природным явлением местным властям уже пришлось эвакуировать около 5000 жителей, но по прогнозам это число может вырасти вдвое.

Пострадавших пока нет. Всего в муниципалитетах вокруг вулкана живут примерно 35 тысяч человек.

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Извержение началось около трех дня по местному времени с выброса дыма и пепла. Изначально магма вызвала две трещины с потоками лавы, через несколько часов их стало семь.

Из-за извержения перекрыли несколько дорог, а лава уже добралась до некоторых домов. На остров прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, чтобы обсудить с местными чиновниками меры предосторожности.

Кроме этого оператор аэропортов Испании, компания Aena, советует не осуществлять полеты над Канарскими островами из-за извержения вулкана. Однако все аэропорты страны, в том числе и на Пальме, работают в штатном режиме.

Извержение вулкана на Канарах

Фото: Alentejo EU office in BXL / Twitter

Извержение вулкана на Канарах

Olalla Taboada / Twitter

Efemérides Meteorológicas Canarias / Twitter

Извержение вулкана на Канарах

Instituto Volcanológico de Canarias / Facebook

Извержение вулкана на Канарах

Carlos Izquierdo / Twitter

Извержение вулкана на Канарах

INVOLCAN / Twitter

Извержение вулкана на Канарах

Juan R. Fenicio / Twitter

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