На Канарском острове Пальма извергается вулкан — он спал 50 лет (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 19 сентября 2020 года, на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение на вулкане Кумбре-Вьеха. Об этом сообщают местные издания La Vanguardia, EL MUNDO и EFE.

Сейсмическую активность на острове фиксировали всю предыдущую неделю, за это время ученые насчитали более 21 тысячи подземных толчков.

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Перед извержением на Пальме произошло землетрясение магнитудой 3,8. До этого цепь вулканов хребта спала 50 лет — с 1971 года.

В связи с природным явлением местным властям уже пришлось эвакуировать около 5000 жителей, но по прогнозам это число может вырасти вдвое.

Пострадавших пока нет. Всего в муниципалитетах вокруг вулкана живут примерно 35 тысяч человек.

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Извержение началось около трех дня по местному времени с выброса дыма и пепла. Изначально магма вызвала две трещины с потоками лавы, через несколько часов их стало семь.

Из-за извержения перекрыли несколько дорог, а лава уже добралась до некоторых домов. На остров прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, чтобы обсудить с местными чиновниками меры предосторожности.

Кроме этого оператор аэропортов Испании, компания Aena, советует не осуществлять полеты над Канарскими островами из-за извержения вулкана. Однако все аэропорты страны, в том числе и на Пальме, работают в штатном режиме.

BREAKING: Volcanic eruption on Canary Island of La Palma in Spain. pic.twitter.com/XghhbjqBPO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 19, 2021

𝗕𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝗮 𝗮𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 🌋



Ríos de lava continúan descendiendo por la ladera de La Palma. #LaPalma #VolcánLaPalma #Canarias



pic.twitter.com/497iDrrS74 — Islas Canarias (@7IslasCanarias) September 19, 2021

Фото: Alentejo EU office in BXL / Twitter

Olalla Taboada / Twitter

Efemérides Meteorológicas Canarias / Twitter

Instituto Volcanológico de Canarias / Facebook

Carlos Izquierdo / Twitter

INVOLCAN / Twitter

Juan R. Fenicio / Twitter