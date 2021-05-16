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В мире 60 минут назад

Жители Исландии решили пустить с молотка местный действующий вулкан

Законы Исландии разрешают землевладельцам взимать плату за вход на свою частную территорию, даже если на ней есть определенные природные достопримечательности

Фото: скриншот YouTube/Euronews Фото: скриншот YouTube/Euronews
Фото: скриншот YouTube/Euronews

Семья из Исландии, которая владеет земельным участком, на территории которого в конце марта проснулся вулкан Фаградальсфьядль, решила продать эту землю.

Как сообщает Bloomberg, после аукциона это место может стать популярной туристической достопримечательностью.

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По словам совладелицы земельного участка Анны Тордис Гудмундсдоттир, к настоящему времени она уже получила два предложения от потенциальных покупателей.

Тордис Гудмундсдоттир является одной из 19 наследников, которые совместно владеют фермерским хозяйством Храун, на территории которого и расположен вулкан.

Сейсмологи предполагают, что этот вулкан может оставаться активным на протяжении многих лет.

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После его активизации местные жители обратились к властям, чтобы те обеспечили доступ к новому популярному туристическому месту.

Собственники, в свою очередь, заявили, что не планируют ограничивать пешеходное движение по своей земле, если это не будет угрожать безопасности людей.

Законы Исландии разрешают землевладельцам взимать плату за вход на свою частную территорию, даже если на ней есть определенные природные достопримечательности.

В связи с этим премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир заявила, что несмотря на то, что государство не планирует покупать землю, новым владельцам не позволят ограничивать доступ общественности к участку.

"Государство вкладывает деньги в обеспечение строительства и доступа, но предварительным условием является обеспечение доступа общественности", — подчеркнула Якобсдоттир.

Напомним, в марте этого года в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль на полуострове Рейкьянес. Извержение идет через трещину длиной около 500 — 700 метров, а лава разливается в пределах одного километра.

Ранее сообщалось, что 25 декабря 2019 года в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Вулкан, высота которого составляет 5 тысяч 426 метров, извергался кратером, расположенным примерно в 70 километрах от столицы страны, примерно в 40 километрах от города Пуэбла и в 60 километрах от Куэрнаваки, столицы штата Морелос.

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