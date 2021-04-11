Происшествия 50 минут назад

На Карибах извергся вулкан: эвакуировали 16 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Извержение вулкана может продлиться от нескольких дней до недель

Извержение вулкана Ла-Суфриер на Карибах. Фото: gisbarbados.gov.bb Извержение вулкана Ла-Суфриер на Карибах. Фото: gisbarbados.gov.bb
Извержение вулкана Ла-Суфриер на Карибах. Фото: gisbarbados.gov.bb

Из-за извержения вулкана Ла-Суфриер на Карибах отключили электричество и воду, а также эвакуировали около 16 тысяч человек.

Об этом сообщает ВВС.

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Вулкан начал извергаться 9 апреля, однако 10 апреля продолжил выпускать облака пепла, из-за чего пришлось отключить электричество и водоснабжение.

При этом жителей Барбадоса, расположенного почти в 200 км к востоку от вулкана, также попросили оставаться дома.

Ученые предупреждают, что извержение вулкана может продлиться от нескольких дней до недель.

Ранее в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль на полуострове Рейкьянес, что произошло впервые за последние 800 лет в регионе.

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Напомним, 10 марта самый мощный вулкан Евразии Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке. Его относительная высота составляет 4649 метров.

Также 3 марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров. При этом столбы пепла и газов достигали высоты 3500 метров над уровнем моря.

Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 км над вершиной кратера.

Как сообщалось, в 2020 году совокупный экономический ущерб от природных катастроф в 2020 году составит $210 млрд, из которых $82 млрд — застрахованные убытки.

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