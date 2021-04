На Карибах извергся вулкан: эвакуировали 16 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за извержения вулкана Ла-Суфриер на Карибах отключили электричество и воду, а также эвакуировали около 16 тысяч человек.

Об этом сообщает ВВС.

Вулкан начал извергаться 9 апреля, однако 10 апреля продолжил выпускать облака пепла, из-за чего пришлось отключить электричество и водоснабжение.

Ashfall in St. Vincent and the Grenadines today, mainly on the North Windward side of the island.#cdema #disastermanagement #disaster pic.twitter.com/JE0l4ieRfP