В Исландии начал извергаться вулкан: впервые за последние 800 лет (ВИДЕО)

В Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль на полуострове Рейкьянес.

Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе, сообщает Associated Press.

Указано, что вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6000 лет.

Как отмечается, сейчас извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров. При этом лава разливается в пределах 1 км.

First video showing the eruption in #iceland Reykjanes Peninsula pic.twitter.com/qB7jwcNu8X