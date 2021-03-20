Происшествия вчера, 17:56

В Исландии начал извергаться вулкан: впервые за последние 800 лет (ВИДЕО)

Извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров, лава разливается в пределах 1 км

Извержение вулкана Фаградалсфьяль. Фото: twitter.com/RUVfrettir Извержение вулкана Фаградалсфьяль. Фото: twitter.com/RUVfrettir
Извержение вулкана Фаградалсфьяль. Фото: twitter.com/RUVfrettir

В Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль на полуострове Рейкьянес.

Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе, сообщает Associated Press.

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Указано, что вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6000 лет.

Как отмечается, сейчас извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров. При этом лава разливается в пределах 1 км.

При этом утверждается, что пробуждение вулкана не угрожает населенным пунктам.

Как известно, в Исландии около 130 вулканов, из которых 18 извергались после заселения Исландии, около 900 года нашей эры.

Напомним, 10 марта самый мощный вулкан Евразии Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке. Его относительная высота составляет 4649 метров.

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Также 3 марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров. При этом столбы пепла и газов достигали высоты 3500 метров над уровнем моря.

Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 км над вершиной кратера.

Как сообщалось, в 2020 году совокупный экономический ущерб от природных катастроф в 2020 году составит $210 млрд, из которых $82 млрд — застрахованные убытки.

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