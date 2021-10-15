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В мире 1 час назад

На Канарах снова сильное землетрясение. Извержение вулкана продолжается (ФОТО, ВИДЕО)

На Канарах эвакуировали еще 300 человек из-за вулкана, фиксируют сильные подземные толчки

извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах
извержение вулкана на Канарах

На испанском острове Ла-Пальма эвакуировали еще 300 человек из-за продолжающегося распространения лавы вулкана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Согласно данным из Европейской системы спутникового наблюдения Copernicus, лава уничтожила 1548 зданий и покрыла территорию в 680 гектаров, это соответствует размеру около 950 футбольных полей. Общее количество эвакуированных выросло до 7 тысяч.

За последнее время произошло около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5 и это самый сильный толчок с 19 сентября, когда началось извержение.

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После того, как в прошлую субботу обрушилась северная сторона кратера, поток лавы через населенные районы по направлению к морю усилился.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября 2020 года, на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение на вулкане Кумбре-Вьеха.

Перед извержением на Пальме произошло землетрясение магнитудой 3,8. До этого цепь вулканов хребта спала 50 лет — с 1971 года.

В связи с природным явлением местным властям уже пришлось эвакуировать около 5000 жителей, но по прогнозам это число может вырасти вдвое.

Пострадавших пока нет. Всего в муниципалитетах вокруг вулкана живут примерно 35 тысяч человек.

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