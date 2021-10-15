На Канарах снова сильное землетрясение. Извержение вулкана продолжается (ФОТО, ВИДЕО)

На испанском острове Ла-Пальма эвакуировали еще 300 человек из-за продолжающегося распространения лавы вулкана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Согласно данным из Европейской системы спутникового наблюдения Copernicus, лава уничтожила 1548 зданий и покрыла территорию в 680 гектаров, это соответствует размеру около 950 футбольных полей. Общее количество эвакуированных выросло до 7 тысяч.

За последнее время произошло около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5 и это самый сильный толчок с 19 сентября, когда началось извержение.

После того, как в прошлую субботу обрушилась северная сторона кратера, поток лавы через населенные районы по направлению к морю усилился.

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Напомним, в воскресенье, 19 сентября 2020 года, на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение на вулкане Кумбре-Вьеха.

Перед извержением на Пальме произошло землетрясение магнитудой 3,8. До этого цепь вулканов хребта спала 50 лет — с 1971 года.

В связи с природным явлением местным властям уже пришлось эвакуировать около 5000 жителей, но по прогнозам это число может вырасти вдвое.

Пострадавших пока нет. Всего в муниципалитетах вокруг вулкана живут примерно 35 тысяч человек.