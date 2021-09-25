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В мире 20 минут назад

На Канарах из-за вулкана закрыли аэропорт (ФОТО, ВИДЕО)

Коммерческие рейсы на испанский остров Ла-Пальма были прерваны в из-за обилия вулканического пепла

Фото: скриншот YouTube/The Guardian Фото: скриншот YouTube/The Guardian
Фото: скриншот YouTube/The Guardian

25 сентября на острове Ла-Пальма Канарского архипелага из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, закрыли аэропорт, сообщает DPA.

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Фото: Reuters

По информации агентства, коммерческие рейсы на Ла-Пальму были прерваны из-за обилия вулканического пепла на фоне продолжающегося извержения вулкана, которое началось на прошлой неделе.

"Аэропорт закрыт из-за скопления золы. Производятся зачистки, но ситуация может измениться в любой момент", — заявили в компании-операторе аэропорта Aena.

Как передает Reuters, с начала извержения Кумбре-Вьеха выбросил тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов и заставил эвакуировать почти 6 тысяч человек.

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При этом, как утверждают местные власти, 160 человек, которые были эвакуированы из еще трех городов в пятницу, не смогут вернуться в свои дома, чтобы забрать свои вещи из-за "усиления чрезвычайной ситуации вулканического происхождения".

К настоящему времени стихия уже уничтожила 420 зданий и похоронила под лавой 190 гектаров земли.

Фото: Reuters

В то же время, во время извержения вулкана не зафиксировано никаких серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов могут оказаться под угрозой, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Фото: Reuters

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

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