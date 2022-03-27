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Общество
Дата публикации

Великобритания приостанавливает научное сотрудничество с Россией

Великобритания приостанавливает научное сотрудничество с Россией
Фото: Chemistry world

При этом правительство Великобритании выделит украинским ученым пакет поддержки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, чтобы они продолжили свою деятельность на территории Королевства. 

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Великобритания приняла решение приостановить сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций из-за событий на Украине. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте Великобритании. 

Так, правительство Великобритании сообщило, что не будет финансировать какие-либо новые совместные исследовательские и инновационные проекты с Россией. 

"Правительство приняло решение приостановить осуществляемое при финансовой поддержке государства сотрудничество в сфере исследований и инноваций с российскими университетами и компаниями, имеющими стратегическую ценность для российского государства. Наша цель - ввести меры, которые будут иметь негативный эффект для российского государства, организаций и лиц, тесно связанных с Кремлем, но не применять санкции в отношении российских ученых и инноваторов, чьи научные интересы не представляют угрозы", - говорится в сообщении. 

Также правительство Великобритании добавило, что граждане Украины, участвующие в научных исследованиях, получат пакет поддержки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов для продолжения своей жизненно важной работы в Великобритании. 

Напомним, что американские ученые создали новый полимерный материал, который легче пластика, но крепче стали.