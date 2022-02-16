В США впервые женщина излечилась от ВИЧ

В США пациентка с лейкемией стала первой в истории женщиной и третьим человеком, излечившимся от ВИЧ после пересадки стволовых клеток от донора с естественной устойчивостью к вирусу. Об этом сообщает издание Reuters.

Случай этой женщины также особенный по той причине, что ее излечение было частью исследования под руководством доктора Ивонн Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и доктора Дебори Персо из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Ученые разрабатывают новый способ лечения ВИЧ. Он предусматривает, что инфицированным пациентам пересаживают стволовые клетки, полученные из пуповинной крови для лечения рака и других серьезных болезней.

Прогнозируется, что в будущем эта методика станет доступным способом лечения ВИЧ.

Эта женщина стала третьим человеком, который излечился от ВИЧ. Два предыдущих случая произошли с мужчинами, которые получили зрелые стволовые клетки.

"В совокупности эти три случая излечения после трансплантации стволовых клеток помогают выявить различные нюансы пересадки, которые были ключевыми для излечения", — отметили ученые.

Напомним, первым излечившимся от ВИЧ был живший в Берлине американец Тимоти Браун, которого назвали "берлинским пациентом", вторым - был житель Великобритании - названный "лондонским пациентом".

Вариант VB отличается высокой вирулентностью и заразностью. Также есть два подтвержденных случая VB в Бельгии и Швейцарии.

Тем временем ученые пытаются найти доступный вариант излечения от ВИЧ. Так, американская компания Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на базе мРНК.

Отметим, что, по оценке Центра общественного здоровья, сейчас в Украине проживает не менее 257 тысяч человек с ВИЧ. Значительно хуже, чем в Украине, ситуация с заболеваемостью ВИЧ в России. Оценочное количество людей с ВИЧ там почти 1,5 млн человек.