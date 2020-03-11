Происшествия 30 минут назад

Второй человек в мире вылечился от ВИЧ

В течение 18 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии у пациента была зафиксирована ремиссия

Второй человек в мире вылечился от ВИЧ Второй человек в мире вылечился от ВИЧ
Ленточка ВИЧ. Фото: etcetera.media

У лечившегося от ВИЧ так называемого "лондонского пациента" в течение 18 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии была зафиксирована ремиссия, то есть отсутствие каких-либо признаков или симптомов болезни.

Об этом сообщил авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Хотя журнал не называет имя "лондонского пациента", СМИ сообщают, что им является 40-летний венесуэлец Адам Кастильехо, ставший таким образом вторым в истории человеком, который излечился от ВИЧ.

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Указано, что кроме антиретровирусной терапии, пациенту была произведена пересадка костного мозга.

Известно, что первым человеком, который вылечился от ВИЧ при помощи аналогичного способа, стал американец Тимоти Браун, прошедший процедуру в 2007–2008 годах.

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Напомним, пройти тест на ВИЧ в Украине можно бесплатно — эту услугу могут предоставлять все больницы первички и около тысячи учреждений вторичного и третичного звена. Кроме того, 1 декабря в Киеве состоялась акция "Тест под облаками", посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках мероприятия организаторы предлагали всем желающим пройти бесплатное анонимное исследование на ВИЧ, а после — покататься на Колесе обозрения.

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