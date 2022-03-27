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Війна в Україні може призвести до голодних бунтів в інших країнах, — МВФ
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва закликає припинити бойові дії в Україні якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок. Інакше війна може спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством та нову "Арабську весну".
Про це Крісталіна Георгієва заявила на форумі у Катарі, пише The Economic Times.
За словами глави МВФ, вторгнення Росії в Україну може, крім іншого, спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми із продовольством. Вплив на світову економіку війни та санкцій, накладених на Росію через вторгнення, може спровокувати в країнах Близького Сходу передумови нової "Арабської весни".
"Коли ціни підскочать і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", — сказала Георгієва.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вона закликала світову спільноту скоординувати зусилля, щоб не допустити дефіциту продовольства та енергоносіїв у світі та зростання цін на них.
Директор-розпорядник МВФ також наголосила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок.
"Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоб забезпечити стабільність цін на продовольство", — заявила Георгієва.
Зазначимо, Україна та РФ поставляють на світовий ринок близько 30% пшениці, 20% усієї кукурудзи та 80% соняшникової олії. Постачання з Росії ускладнені санкціями, постачання з України нападом росіян.
У багатьох країнах світу вже спостерігаються перебої із продуктами.
Зокрема, у турецьких супермаркетах підвищений попит на соняшникову олію призвів до черг, різкого зростання цін і навіть появи чогось на кшталт державного регулювання, а в Німеччині з прилавків супермаркетів зникли олія та борошно.
Також Україна запровадила заборону експорту м'яса та м'ясних субпродуктів, жита, вівса, гречки, пшона, цукру, харчової солі та інших продуктів.
А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що продовження російського військового вторгнення в Україну загрожує глобальною продовольчою кризою.