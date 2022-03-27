Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Економіка
Дата публікації

Війна в Україні може призвести до голодних бунтів в інших країнах, — МВФ

Війна в Україні може призвести до голодних бунтів в інших країнах
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва закликає припинити бойові дії в Україні якнайшвидше

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва закликає припинити бойові дії в Україні якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок. Інакше війна може спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством та нову "Арабську весну".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це Крісталіна Георгієва заявила на форумі у Катарі, пише The Economic Times.

За словами глави МВФ, вторгнення Росії в Україну може, крім іншого, спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми із продовольством. Вплив на світову економіку війни та санкцій, накладених на Росію через вторгнення, може спровокувати в країнах Близького Сходу передумови нової "Арабської весни".

"Коли ціни підскочать і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", — сказала Георгієва.

Вона закликала світову спільноту скоординувати зусилля, щоб не допустити дефіциту продовольства та енергоносіїв у світі та зростання цін на них.

Директор-розпорядник МВФ також наголосила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок.

"Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоб забезпечити стабільність цін на продовольство", — заявила Георгієва.

Зазначимо, Україна та РФ поставляють на світовий ринок близько 30% пшениці, 20% усієї кукурудзи та 80% соняшникової олії. Постачання з Росії ускладнені санкціями, постачання з України нападом росіян.

У багатьох країнах світу вже спостерігаються перебої із продуктами.

Зокрема, у турецьких супермаркетах підвищений попит на соняшникову олію призвів до черг, різкого зростання цін і навіть появи чогось на кшталт державного регулювання, а в Німеччині з прилавків супермаркетів зникли олія та борошно.

Також Україна запровадила заборону експорту м'яса та м'ясних субпродуктів, жита, вівса, гречки, пшона, цукру, харчової солі та інших продуктів.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що продовження російського військового вторгнення в Україну загрожує  глобальною продовольчою кризою.

Автор:
Світлана Манько