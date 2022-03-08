Ціни на пшеницю побили 14-річний рекорд

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну світові ціни на пшеницю перевищили рівень, який спостерігався під час глобальної фінансової кризи 2008 року.

Як повідомляє Bloomberg, світ зіткнувся з величезним дефіцитом зерна, оскільки на Україну та Росію припадає понад чверть світового експорту пшениці.

Крім цього, як зазначає агентство, воюючі країни також є великими постачальниками кукурудзи, ячменю та олії.

На цьому фоні ціни на неї коливаються на рекордно високому рівні.

Зокрема, за даними агентства, ф'ючерси Чикаго впали до $12,02 ($277,9 за 1 тонну) за бушель ($277,9) після того, як піднялися до $13,63 ($315,1 за 1 тонну), що є самим високим показником за історію торгів.

До найвищого рівня з 2012 року наближається торгівля кукурудзою.

У той же час, незважаючи на стрімке зростання цін на пшеницю, ціни на рис були скромнішими і наблизилися до найвищого рівня з травня 2020 року.

У березні міністри сільського господарства країн G7 організують спеціальну зустріч, де планується обговорити вплив війни в Україні на глобальну продовольчу безпеку та способи стабілізації ринків.

Нагадаємо, наприкінці лютого ф'ючерси на тверду червону пшеницю озиму на Чиказькій біржі піднялися до дев'ятирічного максимуму.

Це було викликано тим, що війна між Росією та Україною викликала побоювання з приводу збоїв у торгових потоках у Чорному морі.