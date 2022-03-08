Цены на пшеницу побили 14-летний рекорд

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину мировые цены на пшеницу превысили уровень, который наблюдался во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает Bloomberg, мир столкнулся с огромным дефицитом зерна, так как на Украину и Россию приходится более четверти мирового экспорта пшеницы.

Кроме этого, как отмечает агентство, воюющие страны также являются крупными поставщиками кукурузы, ячменя и подсолнечного масла.

На этом фоне цены на нее колеблются на рекордно высоком уровне.

В частности, по данным агентства, чикагские фьючерсы упали до $12,02 ($277,9 за 1 тонну) за бушель ($277,9) после того, как поднялись до $13,63 ($315,1 за 1 тонну), что является самым высоким показателем за всю историю торгов.

К самому высокому уровню с 2012 года приближается и торговля кукурузой.

В то же время, несмотря на стремительный рост цен на пшеницу, цены на рис были более скромными и приблизились к самому высокому уровню с мая 2020 года.

В марте министры сельского хозяйства стран G7 организуют специальную встречу, на которой планируется обсудить влияние войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность и способы стабилизации рынков.

Напомним, в конце февраля фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской бирже поднялись до девятилетнего максимума.

Это было вызвано тем, что война между Россией и Украиной вызвала опасения по поводу сбоев в торговых потоках в Черном море.