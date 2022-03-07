Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов

Кабинет министров внес изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, обнулив квоты на экспорт ряда продовольственных товаров.

Соответствующее постановление Кабмина №207 от 5 марта опубликовано на сайте правительства.

В частности, снижены до нуля квоты на экспорт живого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара, пищевой соли.

Кроме того, Кабмин добавил в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, пшеницу, смесь пшеницы и ржи, кукурузу, куриное мясо, куриные яйца, подсолнечное масло.

На эти позиции разрешение на экспорт будет выдавать Министерство экономики.

Отметим, Украина и РФ поставляют на мировой рынок около 30% пшеницы, 20% всей кукурузы и 80% подсолнечного масла. Поставки из России осложнены санкциями, поставки из Украины — нападением россиян.

Украина также входит в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, занимая шестое место в рейтинге аналитического агентства Index Mund.

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