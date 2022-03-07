Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

Кабінет міністрів вніс зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, обнулив квоти на експорт низки продовольчих товарів.

Відповідна ухвала Кабміну №207 від 5 березня опублікована на сайті уряду.

Зокрема, знижено до нуля квоти на експорт живої худоби, морозива м'яса великої рогатої худоби, м'яса та м'ясних субпродуктів, жита, вівса, гречки, пшона, цукру, харчової солі.

Крім того, Кабмін додав до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пшеницю, суміш пшениці та жита, кукурудзу, куряче м'ясо, курячі яйця, олію.

На ці позиції дозвіл на експорт видаватиме Міністерство економіки.

Зазначимо, Україна та РФ поставляють на світовий ринок близько 30% пшениці, 20% усієї кукурудзи та 80% соняшникової олії. Постачання з Росії ускладнені санкціями, постачання з України нападом росіян.

Україна також входить до топ-10 світових постачальників м'яса курки, посідаючи шосте місце у рейтингу аналітичного агентства Index Mund.

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