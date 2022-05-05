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У Маріуполі змінюють вказівники, підписуючи їх російською мовою
У Маріуполі вказівники українською мовою знімають і на їхнє місце встановлюють інші – підписані російською.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють вказівники Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом у Маріуполі Середньовіччя. Мешканці без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв'язку. Маріуполь був, є і буде українським містом. Що б там росіяни собі не фантазували", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, за даними української розвідки, щоб провести парад окупантів 9 травня в Маріуполі, проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих людей і російських боєприпасів, що не розірвалися.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Маріупольська міськрада 2 травня повідомляла, що росіяни відвозять тіла загиблих маріупольців, намагаючись таким чином приховати свої злочини.