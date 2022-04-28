У Маріуполі може бути спалах смертоносних епідемій через антисанітарію, — мер

Понад 100 тисячам мирних жителів, які досі залишаються в заблокованому російськими окупантами Маріуполі, загрожує смертельна небезпека не тільки через щоденні обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію.

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Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначив, що вже зараз температура повітря сягає 20 градусів.

"У регіоні підвищується температура повітря. Саме через потепління та спеку в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії. Серед них холера, дизентерія та кишкова паличка", — повідомив мер.

Крім того, у місті зараз катастрофічна гуманітарна ситуація. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а також нестача питної води та їжі. А ще під завалами лишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

"Окупанти не в змозі забезпечити населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують усі спроби евакуації, а без цього люди помиратимуть. Адже зараз у зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", – наголосив Вадим Бойченко.

Зазначимо, російські окупанти змушують за їжу чоловіків розбирати завали та облаштовувати братні могили.

Також окупаційні війська проникають у Маріуполі у вцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, після повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Маріуполі загинуло вже понад 20 тисяч мирних жителів.