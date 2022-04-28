За ніч окупанти завдали Маріуполю 50 авіаударів і скидали фосфорні бомби, — полк "Азов"

Вночі з 27 на 28 квітня російські окупанти завдали Маріуполю 50 авіаударів і скидали фосфорні бомби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник командира полку "Азов" Сергій Паламар.

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"Ця ніч — це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети і все, що може використовувати варвар проти людства", — сказав Паламар.

По его словам, за 64 дні війни Росія лише у Маріуполі втратила техніки на 162 мільйони доларів, на боєкомплекти та вильоти літаків окупанти витратили 288 мільйонів доларів.

Загалом, за словами Паламара, втрати Росії тільки в Маріуполі склали понад 1 мільярд 111 мільйонів доларів.

"Ці гроші окупанти могли б витратити на будівництво шкіл або лікарень, на забезпечення гідної старості для своїх пенсіонерів, але вибрали витратити їх на знищення Маріуполя", — сказав Паламар.

При цьому військовий закликав військово-політичне керівництво України до рішучих дій з розблокування або евакуації з обложеного міста військових та цивільних.

Нагадаємо, 27 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав провести для порятунку гарнізону процедуру типу extraction, як при операції у Дюнкерку 1940 року.