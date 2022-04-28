За ночь оккупанты нанесли по Мариуполю 50 авиаударов и сбрасывали фосфорные бомбы, — полк "Азов"

Ночью с 27 на 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю 50 авиаударов и сбрасывали фосфорные бомбы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель командира полка “Азов” Сергей Паламар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Эта ночь — это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты и всего, что может использовать варвар против человечества", — сказал Паламар.

По его словам, за 64 дня войны Россия только в Мариуполе потеряла техники на 162 миллиона долларов, на боекомплекты и вылеты самолетов оккупанты потратили 288 миллионов долларов.

В целом же, по словам Паламара, потери России только в Мариуполе составили более 1 миллиарда 111 миллионов долларов.

"Эти деньги оккупанты могли бы потратить на строительство школ или больниц, на обеспечение достойной старости для своих пенсионеров, но выбрали потратить их на уничтожение Мариуполя", — сказал Паламар.

При этом военный призвал военно-политическое руководство Украины к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из осажденного города военных и гражданских.

Напомним, 27 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал провести для спасения гарнизона процедуру типа extraction, как при операции в Дюнкерке в 1940 году.