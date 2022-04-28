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За ночь оккупанты нанесли по Мариуполю 50 авиаударов и сбрасывали фосфорные бомбы, — полк "Азов"
Ночью с 27 на 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю 50 авиаударов и сбрасывали фосфорные бомбы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель командира полка “Азов” Сергей Паламар.
"Эта ночь — это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты и всего, что может использовать варвар против человечества", — сказал Паламар.
По его словам, за 64 дня войны Россия только в Мариуполе потеряла техники на 162 миллиона долларов, на боекомплекты и вылеты самолетов оккупанты потратили 288 миллионов долларов.
В целом же, по словам Паламара, потери России только в Мариуполе составили более 1 миллиарда 111 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Эти деньги оккупанты могли бы потратить на строительство школ или больниц, на обеспечение достойной старости для своих пенсионеров, но выбрали потратить их на уничтожение Мариуполя", — сказал Паламар.
При этом военный призвал военно-политическое руководство Украины к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из осажденного города военных и гражданских.
Напомним, 27 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал провести для спасения гарнизона процедуру типа extraction, как при операции в Дюнкерке в 1940 году.