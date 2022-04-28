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В Мариуполе могут вспыхнуть смертоносные эпидемии из-за антисанитарии, — мэр
Более 100 тысячам мирным жителям, до сих пор остающимся в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, грозит смертельная опасность не только из-за ежедневных обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Он отметил, что уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов.
"В регионе повышается температура воздуха. Именно из-за потепления и жары в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии. Среди них холера, дизентерия и кишечная палочка", — сообщил мэр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в городе сейчас катастрофическая гуманитарная ситуация. К тяжелым болезням может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остается немало трупов, которые начнут разлагаться.
"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации, а без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – подчеркнул Вадим Бойченко.
Отметим, российские оккупанты заставляют за еду мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы.
Также оккупационные войска проникают в Мариуполе в уцелевшие квартиры и вывозят имущество, преимущественно бытовую технику.
Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, после полномасштабного вторжения в Украину войск РФ в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч мирных жителей.