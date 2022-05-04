Зеленський просить Генсека ООН допомогти з евакуацією з "Азовсталі" всіх поранених

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

Зеленський подякував Генсеку ООН за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі".

Володимир Зеленський поінформував Антоніу Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу, і висловив надію на успішне продовження евакуаційної операції.

Президент України подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу у найскладніших гуманітарних кризах.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть виявитися дієвими", – зазначив Зеленський.

Він також звернувся до Генсека ООН з проханням посприяти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.

"Під загрозою – життя людей, які там залишаються. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння в їхньому порятунку", – сказав президент.

Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

А 4 травня окупанти прорвалися на завод "Азовсталь", який раніше обстрілювали і бомбили. На території підприємства точаться жорсткі бої.

Раніше внаслідок масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами близько десяти людей було поранено, загинули дві жінки з-поміж цивільних осіб.