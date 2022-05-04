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Зеленський просить Генсека ООН допомогти з евакуацією з "Азовсталі" всіх поранених
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.
Про це повідомляє пресслужба офісу президента.
Зеленський подякував Генсеку ООН за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі".
Володимир Зеленський поінформував Антоніу Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу, і висловив надію на успішне продовження евакуаційної операції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президент України подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу у найскладніших гуманітарних кризах.
"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть виявитися дієвими", – зазначив Зеленський.
Він також звернувся до Генсека ООН з проханням посприяти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.
"Під загрозою – життя людей, які там залишаються. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння в їхньому порятунку", – сказав президент.
Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
А 4 травня окупанти прорвалися на завод "Азовсталь", який раніше обстрілювали і бомбили. На території підприємства точаться жорсткі бої.
Раніше внаслідок масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами близько десяти людей було поранено, загинули дві жінки з-поміж цивільних осіб.