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В Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных с территории "Азовстали"
В Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter.
"С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена. Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь", - написала координатор ООН.
Также Лубрани отметила, что ехала в автобусе вместе с мариупольцами, которые рассказали ей детали пребывания в бункерах "Азовстали".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Люди, с которыми я путешествовала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли", - подытожила она.
Напомним, 28 апреля президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации из "Азовстали", и уже 1 мая стартовала эвакуации мирных граждан. Также на 2 и 3 мая были согласованы дополнительные места для посадки людей в эвакуационную колонну.