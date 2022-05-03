В Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных с территории "Азовстали"

В Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter.

"С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена. Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь", - написала координатор ООН.

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.



I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8 — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022

Также Лубрани отметила, что ехала в автобусе вместе с мариупольцами, которые рассказали ей детали пребывания в бункерах "Азовстали".

"Люди, с которыми я путешествовала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли", - подытожила она.

Напомним, 28 апреля президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации из "Азовстали", и уже 1 мая стартовала эвакуации мирных граждан. Также на 2 и 3 мая были согласованы дополнительные места для посадки людей в эвакуационную колонну.