Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

В Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных с территории "Азовстали"

Азовсталь, Мариуполь, Запорожье, эвакуация, оккупация, война с Россией

В Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter. 

"С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена. Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь", - написала координатор ООН. 

Также Лубрани отметила, что ехала в автобусе вместе с мариупольцами, которые рассказали ей детали пребывания в бункерах "Азовстали". 

"Люди, с которыми я путешествовала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли", - подытожила она. 

Напомним, 28 апреля президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации из "Азовстали", и уже 1 мая стартовала эвакуации мирных граждан. Также на 2 и 3 мая были согласованы дополнительные места для посадки людей в эвакуационную колонну. 

Автор:
Анастасия Дедковская