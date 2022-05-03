В Запоріжжя прибуло 156 цивільних, евакуйованих з території "Азовсталі"

До Запоріжжя прибуло 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

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Про це повідомила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані у Twitter.

"З полегшенням підтверджую, що операцію з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершено. Думаю про всіх, хто залишився в оточенні в місті. Ми робитимемо все можливе, щоб їм допомогти", - написала координатор ООН.

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.



I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8 — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022

Також Лубрані наголосила, що їхала в автобусі разом з маріупольцями, які розповіли їй деталі перебування у бункерах "Азовсталі".

"Люди, з якими я подорожувала, розповідали мені страшні історії про пекло, через яке вони пройшли", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 28 квітня президент Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів щодо евакуації з "Азовсталі", і вже 1 травня стартувала евакуація мирних громадян. Також на 2 та 3 травня було погоджено додаткові місця для посадки людей в евакуаційну колону.