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В Запоріжжя прибуло 156 цивільних, евакуйованих з території "Азовсталі"
До Запоріжжя прибуло 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.
Про це повідомила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані у Twitter.
"З полегшенням підтверджую, що операцію з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершено. Думаю про всіх, хто залишився в оточенні в місті. Ми робитимемо все можливе, щоб їм допомогти", - написала координатор ООН.
Також Лубрані наголосила, що їхала в автобусі разом з маріупольцями, які розповіли їй деталі перебування у бункерах "Азовсталі".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Люди, з якими я подорожувала, розповідали мені страшні історії про пекло, через яке вони пройшли", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 28 квітня президент Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів щодо евакуації з "Азовсталі", і вже 1 травня стартувала евакуація мирних громадян. Також на 2 та 3 травня було погоджено додаткові місця для посадки людей в евакуаційну колону.