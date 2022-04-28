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Україна готова до переговорів щодо евакуації з "Азовсталі" - Зеленський
За підсумками переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів для евакуації людей із "Азовсталі".
28 квітня у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. За підсумками переговорів Зеленський заявив, що наша країна готова до невідкладних переговорів.
" Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Чекаємо також на людське ставлення до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові всіляко цьому сприяти", - підкреслив Зеленський.
Президент також зазначив, що незважаючи на слова президента РФ Володимира Путіна про нібито припинення обстрілів, територію "Азовсталі" в Маріуполі продовжує бомбардувати російська армія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з російським президентом Путіним заявив, що війна в Україні триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити.