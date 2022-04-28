Україна готова до переговорів щодо евакуації з "Азовсталі" - Зеленський

За підсумками переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів для евакуації людей із "Азовсталі".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

28 квітня у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. За підсумками переговорів Зеленський заявив, що наша країна готова до невідкладних переговорів.

" Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Чекаємо також на людське ставлення до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові всіляко цьому сприяти", - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що незважаючи на слова президента РФ Володимира Путіна про нібито припинення обстрілів, територію "Азовсталі" в Маріуполі продовжує бомбардувати російська армія.

Нагадаємо, раніше сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з російським президентом Путіним заявив, що війна в Україні триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити.