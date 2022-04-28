Украина готова к переговорам по эвакуации из "Азовстали" - Зеленский

По итогам переговоров з генсеком ООН Антониу Гутерришем президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам для эвакуации людей из "Азовстали".

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28 апреля в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По итогам переговоров Зеленский заявил, что наша страна готова к неотложным переговорам.

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать", - подчеркнул Зеленский

Президент также отметил, что несмотря на слова президента РФ Владимира Путина о якобы прекращении обстрелов, территория "Азовстали" в Мариуполе продолжает подвергаться бомбардировкам российской армии.

Напомним, ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с российским президентом Путиным заявил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не решит ее закончить.