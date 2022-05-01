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Началась эвакуация гражданских из "Азовстали", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов.
"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - написал Зеленский.
В тоже время, как сообщает Reuters, свыше 50 гражданских людей прибыли 1 мая из Мариуполя во временный центр для перемещенных лиц в селе Безименное в Донецкой области, которое находится под оккупацией российских войск.
Спикер Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Савиано Абреу ООН подтвердил, что 1 мая проходит эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, операция началась 29 апреля и сейчас координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.
"МККК также подтверждает, что идет операция по безопасному проходу, в координации с ООН и сторонами конфликта, - говорится в заявлении Красного Креста", - пишет издание.
Конвой для эвакуации гражданских лиц проехал около 230 км и достиг завода в Мариуполе утром в субботу.
МККК настаивает на том, что никаких подробностей нельзя сообщить до тех пор, пока не позволит ситуация, поскольку это ставит под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя.
По данным Reuters, 40 человек покинули территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь". Людей доставили на автобусах с украинскими номерными знаками в сопровождении конвоя российских военных и автомобилей с символикой ООН.
Позже фотограф Reuters сообщил что в центр размещения прибыла еще одна группа, насчитывающая около 14 человек.
Отметим, 30 апреля замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории "Азовстали" смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.